“Toda a gente anda em guerra, em competições, há uma grande agressividade. Este cor de rosa traz equilíbrio”

Era uma vez um príncipe que chegou ao mundo com 3,827 quilos - e apenas seis dias antes de os pais completarem sete anos de casados. O príncipe, ainda sem nome e que dificilmente será rei, tem dois irmãos: George e Charlotte. A sua casa é um palácio e, esta segunda-feira, quando deixou o hospital ao colo da mãe, de vestido vermelho e impecavelmente penteada e maquilhada, centenas de fotógrafos e jornalistas estavam à sua espera: todos queriam uma fotografia do terceiro filho do príncipe William e Kate Middleton.

“Não há nada de cor de rosa no mundo. Toda a gente anda em guerra, em competições, há uma grande agressividade. Este cor de rosa traz o equilíbrio.” João Noronha está no Reino Unido desde 2003. É monárquico. “Uma das coisas que se tem destruído é o sonho e a família real tem essa aura de sonho. O monarca representa o país, desenvolve o país na perspetiva do bem-estar. São e têm aquilo que todos sonhamos ter pelo menos um vez na vida. São figuras simbólicas, sem poder político sobre as pessoas, mas equilibram a sociedade ao fomentarem o sonho. E isso é importante.”

Chris Jackson/ Getty Images

Pouco passava da hora de almoço quando foi anunciado: “É um menino”. Nascera às 11h01. À porta do St Mary’s Hospital, algumas pessoas esperavam pela boa nova. “Temos estado aqui à espera há 15 dias. Não interessa se é menino ou menina, desde que seja um bebé saudável com uma mãe saudável”, contava ao jornal “The Guardian” uma mulher que ali estava. Como já é habitual, à mesma hora, junto ao portão do Palácio de Buckingham era colocado uma proclamação que anunciava o nascimento – que ao contrário do que acontecia há uns anos estava escrito a computador e não à mão – e colocado numa moldura de madeira castanha.

“O céu está infestado de helicópteros bem barulhentos e o Kensington Gardens está cheio de carrinhas de jornalistas. Um inconveniente, portanto, isso é o que se nota, basta perguntar a qualquer corredor no parque ou a quem queira dormir uma sestinha”, conta ao Expresso João Magueijo, cientista no Reino Unido e autor do livro “Bifes mal passados: passeios e outras catástrofes por terras de sua majestade” e que estava em Paddington, não muito longe do local onde o príncipe nasceu.

O bebé que agora nasceu dificilmente vai ocupar o trono, é quinto na linha de sucessão (antes tem o avó, o pai e os irmãos). E como se chama o menino? “Vão saber em breve”, disse apenas o príncipe William à saída do hospital, quando se preparava para entrar no carro e levar a mulher e o filho mais novo para Palácio de Kensington.

WPA Pool/ Getty Images

João Noronha tem a perceção de que quanto mais se afasta mais do centro de Londres maior é o laço da população com a família real. João Magueijo acredita que o entusiasmo com os acontecimentos reais não se estende por todo o país: “em Londres, por exemplo, será talvez até só uma minoria”. E em tom de brincadeira sugere: “Mas Londres deveria separar-se do resto, proclamar a independência e formar a República Livre de Londres, continuar na União Europeia, deixando a barbárie ao resto. Assim, já não havia problemas com o Brexit e o resto do país podia ficar com a família real”.

A importância de ser príncipe

13h09: É um menino.

16h46: Geoge e Charlote chegam para conhece o irmão.

17h21: Kate sairá do hospital ainda esta tarde.

17h25: George e Charlotte estão de regresso a casa.

18h15: Kate e William deixam hospital com o bebé.

Cada uma destas frases são publicações do direto que a BBC abriu de imediato quando foi anunciado que a Duquesa de Cambridge estava no hospital prestes a dar à luz. E quem diz a BBC diz muitos outros órgãos de comunicação social de todo o mundo. A notícia do nascimento do novo príncipe está em todos os sites britânicos com grande destaque. Em Portugal não é exceção: televisões em direto, sites a publicarem os mais recentes desenvolvimentos. No Expresso, por exemplo, a chegada de mais um bebé real esteve entre as notícias mais populares do dia. Portanto, monárquicos ou não, as pessoas querem saber tudo (e ver) sobre o mais recente membro da Família Real.

“É como as camisolas do Ronaldo, simplesmente vende”, diz João Noronha. “O povo cresce com isto muito presente. Vivem muito de perto a vida da família real, através dos meios de comunicação, das redes sociais. Consomem tudo aquilo que é a vida diária deles. A maior parte da opinião pública é bombardeada com esta campanha, que normalmente é boa. Conseguem criar aquilo que é a história do príncipe de encantar, o marketing em volta da família real é enorme e vai de encontro às expectativas das pessoas. Hoje fala-se no Brexit, no aumento da criminalidade em Londres e é preciso compensações, as histórias da família real são essas compensações.”

Chris J Ratcliffe/ getty Images

Embora João Noronha seja monárquico, como cidadão estrangeiro no Reino Unido não vive “tão intensamente” este momento como os britânicos. Menos ainda, vive João Magueijo que refere que quem ainda se entusiasma coma vida da Rainha e dos príncipes são sobretudo as “pessoas que lê tabloids e quejandos”, que oscilam entre “vilificar e glorificar a família real”. “Nós temos as telenovelas brasileiras a cumprir este papel”, comenta.

Poucas horas depois do nascimento, William – que assistiu ao parto do terceiro filho – deixou o hospital para ir buscar George, 4 anos, e Charlotte, 3 anos. Regressou com os dois pelas mãos, com a menina a acenar aos jornalistas enquanto o trio se encaminhava para a entrada. Depois, saíram e William deixou os pequenos em casa. Voltou uma vez mais ao St. Mary’s para ir buscar a mulher e o filho.

À saída, aquilo que já estão habituados: com o bebé ao colo, pousaram por uns minutos para os fotógrafos, para os que estavam ali mesmo à frente e para os que se encontravam nos helicópteros que sobrevoavam o local. Sabiam que isto iria acontecer. O mesmo se passou com George e Charlotte. Possivelmente, o mesmo voltará a acontecer se o casa tiver mais filhos. Porque apesar da tradição e do peso da Família Real britânica, William e Kate “trouxeram uma revolução” à realeza, defende João Noronha.