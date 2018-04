Governo baixa para metade IRS a senhorios que arrendem casas por mais de 10 anos

Taxa cai de 28% para 14% e chega aos 10% nos contratos superiores a 20 anos.

O Governo vai baixar a carga fiscal sobre o arrendamento, no caso dos senhorios que aceitem celebrar contratos superiores a dez anos. A taxa cairá de 28% para 14% e poderá mesmo chegar aos 10% se o contrato for assinado por 20 anos.

A medida visa criar maior estabilidade num mercado em que a precariedade se tornou regra, sobretudo nos grandes centros urbanos, desde que a Lei das Rendas, aprovada em 2012 no Governo PSD/CDS, pôs fim à existência de uma duração mínima de cinco anos para os contratos de arrendamento. Estima-se que mais de metade dos contratos que foram celebrados em 2017 tenham uma vigência de apenas 12 meses.

A descida do IRS é uma das novidades incluídas no pacote legislativo da nova geração de políticas de Habitação, apresentado esta segunda-feira pelo primeiro-ministro António Costa.

A Comissão de Acompanhamento do Mercado de Arrendamento Urbano (CAMAU), entidade que reúne a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a Associação dos Inquilinos Lisbonenses e a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), tinha proposto um "choque fiscal" nesta área para promover o arrendamento de longa duração, defendendo uma descida de 28% para 12,5%.

Deste pacote legislativo faz parte o programa de arrendamento acessível, que se destina a famílias cujos rendimentos são insuficientes para conseguirem alugar uma casa aos preços de mercado, mas ao mesmo tempo são demasiado altos para poderem beneficiar do regime de arrendamento apoiado.

Os senhorios que aceitem colocar as casas para arrendar ao abrigo deste programa ficarão isentos do imposto sobre os rendimentos prediais e terão uma redução de pelo menos 50% do IMI. Vão ainda beneficiar de um seguro de renda que compense o proprietário caso o inquilino deixe de pagar.

Em contrapartida, os senhorios terão de praticar uma renda pelo menos 20% abaixo da mediana das rendas praticadas para a mesma tipologia e na mesma zona. A mediana é calculada pelo INE, que já iniciou a divulgação de estatísticas oficiais sobre os valores de renda praticados em cada freguesia, um índice público de preços que o Governo considera vir a funcionar como um factor de regulação do mercado.

em desenvolvimento