Portugal vai testar carros sem condutor

Acordo com Espanha promove esforços para avaliar tecnologias, ponderar legislação e criar dois corredores rodoviários a ligar os países para testar carros sem condutor. Câmara de Viseu e Cascais também avançam

Portugal está a preparar terreno para avançar com os primeiros testes em estrada para carros sem condutor. A notícia faz manchete na edição de hoje do "Público", que dá conta da assinatura de um acordo entre Portugal e Espanha para que seja feita uma ponderação conjunta sobre esta tecnologia, a sua adoção e legislação envolvente, por exemplo.

O plano dos dois países inclui a criação de dois corredores rodoviários onde este tipo de carros possa circular, em modo de testes: uma via de ligação entre Porto e Vigo e outra entra Évora e Mérida.Segundo o "Público", o acordo entre os dois países foi assinado a 10 de abril e tem como grande objetivo "transformar a Península Ibérica numa das áreas mais inovadoras oara o teste e implementação da automação na mobilidade".

Além este acordo ibérico, no plano municipal o diário avança ainda que as autarquias de Viseu e Cascais estão também a avançar com projectos que visam preparar as autarquias para este tipo de tecnologia para o transporte público, com veículos sem condutores com capacidade para transportar entre 9 a 24 pessoas.