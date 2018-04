Mulher mais velha do mundo morre no Japão aos 117 anos

A japonesa Nabi Tajima morreu no sábado à noite no sul do Japão, com 117 anos de idade, noticiou hoje a Associated Press

Um funcionário da cidade de Kikai adiantou que Nabi Tajima morreu no hospital, pouco antes das 20:00, onde estava internada desde janeiro. Tajima nasceu em 04 de agosto de 1900 e terá mais de 160 descendentes, sendo natural de Kikai, na província de Kagoshima, em Kyushu, a zona mais a sul das quatro ilhas principais do Japão. A japonesa tornou-se a mulher mais velha do mundo após a morte de Violet Brown, na Jamaica, em julho de 2017, também 117 anos.

Com a sua morte, Chiyo Yoshida, também japonesa, passou a ocupar o lugar da mulher mais velha do mundo, com 116 anos, de acordo com a entidade Gerontology Research Group, sediada nos Estados Unidos. O Japão, conhecido pela longa expectativa de vida de seus habitantes, contava com cerca de 68 mil centenários listados no país no ano passado, segundo estatísticas oficiais.