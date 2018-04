Simon Schama: o historiador judeu que também é estrela de TV. Uma entrevista com Pedro Mexia

Nos últimos 20 anos, Simon Schama tornou-se o “historiador televisivo” mais conhecido do Reino Unido, por causa de sucessivas séries que escreveu e apresentou para a BBC, como “A History of Britain”, “Power of Art”, “The American Future”, “The Story of the Jews” e, atualmente, “Civilisations”. Sucessos de público e de crítica, as séries propõem um novo paradigma, biografista, narrativo, identitário e empático, para uma História que queira chegar mesmo a quem não lê livros de História.

Acabado de regressar de uma viagem ao Médio Oriente que o deixou esgotado, não apenas em termos físicos, Schama, menos efervescente do que a sua imagem televisiva, mas igualmente afável e bem-humorado, conversou com o Expresso sobre o seu mais recente livro, os judeus portugueses, a História, Israel, Trump e muito mais.

