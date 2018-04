Salvos dentro do útero

MAC começou a fazer fetoscopias e quer ser centro de referência. Gémeos foram salvos esta semana

Às 22 semanas de gestação, um par de gémeos luta pela vida. Os bebés, gémeos idênticos a partilhar a mesma placenta mas em bolsas diferentes, sofrem de síndrome transfusional feto-fetal. Um dos bebés doa o sangue, e pode morrer por exsanguinação; e o outro recebe, podendo morrer de insuficiência cardíaca, causada pelo excesso de sangue.

Para evitar a morte dos bebés é necessário fazer uma cirurgia fetal endoscópica, mais conhecia por fetoscopia, um procedimento delicado feito a laser com os bebés ainda dentro do útero. Até aqui, a Maternidade Alfredo da Costa (MAC), que pertence ao Centro Hospitalar de Lisboa Central, enviava as grávidas com problemas que requerem este tipo de procedimento, como malformações ou tumores, para o estrangeiro. Mas, pela primeira vez, esta quarta-feira, a cirurgia foi feita na MAC.

