Os perigos de uma obra municipal feita por um presidente de junta

A empresa Pedro Moreira e Cª, Lda, dedicada à construção civil e obras públicas, com sede na freguesia de Meinedo, concelho de Lousada, foi escolhida num concurso público aberto por aquela câmara para a beneficiação de uma escola EB2/3 no município.

Carlos Moreira é o presidente da junta de Meinedo e é, também, o sócio-gerente da empresa em causa. E como presidente de junta é, por inerência, deputado municipal em Lousada. Logo, a empresa a que foi atribuída a obra pertence à mesma pessoa que enquanto detentor de cargo público (Carlos Moreira) tem o poder de fiscalizar a autarquia que consigo celebrou o contrato enquanto empresário (da Pedro Moreira & Cª, Lda). Com efeito, a fiscalização de um executivo camarário é uma das competências da Assembleia Municipal.

A queixa da empresa que ficou em segundo lugar, face ao relatório preliminar do júri, levou o caso para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, onde se encontra. Como tal, “a execução da obra ainda não foi iniciada” e “a empreitada só [se] iniciará após decisão do tribunal”, sublinha a Câmara de Lousada, presidida por Pedro Machado, do PS. Já Carlos Moreira, o autarca de Meinedo, é do PSD. Moreira remeteu esclarecimentos para o seu advogado. Este, no entanto, recusou fazer quais comentários.

Nas respostas e comentários dados ao Expresso, a Câmara de Lousada explica que a escolha da Pedro Moreira & Cª, Lda se deveu ao “critério de adjudicação definido (o mais baixo preço”). O valor-base do procedimento era €91.810,20; a empresa ofereceu €86.236. O prazo para as obras é de 90 dias. A escola localiza-se na freguesia de Caíde de Rei.

Sempre a tempo de ser inelegível

Se o tribunal terá a palavra final neste processo, um parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) é a primeira peça que ajuda a perceber os contornos da questão. O documento, pedido pela autarquia após a reclamação do concorrente preterido, sem se pronunciar abertamente pela (i)legalidade da adjudicação, diz de modo muito claro que foi dado um passo indevido.

Segundo o parecer, “se o presidente da junta de freguesia celebrar contrato com o município poderá encontrar-se numa situação de inelegibilidade superveniente, suscetível de constituir causa de perda de mandato”. A informação da CCDR-N explica que “incorrem em perda de mandato os membros dos órgãos autárquicos ou das entidades equiparadas que ‘após a eleição sejam colocados em situação que os torne inelegíveis”.

Isto é: se Carlos Moreira, através da sua empresa, já tivesse um contrato com a Câmara de Lousada no momento das últimas eleições autárquicas (e caso não estivesse já em funções), ele não poderia ter sido eleito presidente da junta de Meinedo, por estar numa situação de “inelegibilidade”.

A CCDR-N cita um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, o qual justifica a inelegibilidade para “evitar uma situação que pode comprometer a isenção e a imparcialidade, impedindo que se mantenha em função quem é portador de interesses particulares potencialmente conflituantes com os interesses autárquicos”.

No entanto, o parecer da CCDR-N salienta que “tendo a perda de mandato natureza sancionatória, só pode ser decidida em Tribunal, pelo que o Ministério Público será obrigado a intentar a ação de perda de mandato se tiver conhecimento dos respetivos fundamentos”.

Uma questão de escolha

Esta perspetiva é partilhada e reforçada por Pedro Cerqueira Gomes, advogado e docente convidado da Universidade Católica do Porto: “Um presidente de junta, enquanto exerce o mandato, não pode celebrar qualquer contrato com o município (salvo os contratos de mera adesão, como o da água e saneamento)”.

Para o jurista, que prepara um doutoramento em Contratação Pública e Direito Administrativo, “a lei não quer que uma pessoa fique com as duas vantagens. Foi esse o espírito do legislador, para criar um regime de exigência acrescido para quem exerce cargos públicos”.

Ou seja: se alguém é presidente de junta (e por isso tem assento na assembleia municipal) tem de prescindir de qualquer negócio com o município. Se quer manter a vida empresarial, então renuncia àquele cargo político.

Sobre as eventuais consequências da adjudicação da obra em Caíde de Rei, Cerqueira Gomes anota a perda de mandato do presidente da junta de Meinede (“mas terá sempre de ser um tribunal a decidir”, sublinha), ao mesmo que a câmara também poderá ser sancionada. De que forma? “À cabeça está a validade do contrato”.

Câmara na expectativa

Embora os juristas da CCDR-N afirmem que existem “entendimentos divergentes ao nível da jurisprudência” aplicável a este caso, o parecer é assertivo sobre o risco de “perda de mandato” em que incorre o deputado municipal.

Contudo, a entidade que solicitou aquela informação, a Câmara de Lousada, afirma ao Expresso que a CCDR-N “não encontrou qualquer ilegalidade [na] adjudicação”. Assim, a autarquia remete o desfecho do caso para o entendimento que vier a ser tomado pelo tribunal de Penafiel: “Aguardamos decisão superior de modo a prosseguirmos com o processo, sempre de acordo com a legalidade”.