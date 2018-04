Onde está Américo Sebastião?

“Foi numa manhã.” As palavras saem pesadas e lentas da boca do moçambicano, como se viessem do fundo da terra, atravessando a linha que separa a morte da vida. Pita Vasco está a falar da manhã de 29 de julho de 2016, quando Américo Sebastião, de 49 anos, deveria ter ido ao seu encontro, não fosse uma paragem na bomba de gasolina de Nhamapaza, não muito longe daqui, quando foi levado de forma forçada por desconhecidos. Passaram quase dois anos. A mulher, Salomé, e os dois filhos têm sobrevivido à ansiedade com os fortes laços que os unem e a fé de que Américo está vivo.

