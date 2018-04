O efeito batom

A maquilhagem vende mais em períodos de crise, mas em Portugal são os millennials que estão a aumentar o consumo de produtos de beleza

Corria o ano de 2001, em plena recessão, quando Leonard Lauder, presidente do Estée Lauder Companies, maior grupo norte-americano de cosmética de luxo e terceiro maior do mundo, reparou que, após o ataque às Torres Gémeas, em setembro, estavam a vender mais batons do que o habitual. Uma constatação que assumiu a denominação lipstick effect (efeito batom) e passou a ser um indicador seguido pelas empresas do sector, bem como um objeto de estudo sobre essa dinâmica.

A teoria defende que quando há menos dinheiro disponível para luxos e gastos supérfluos, as mulheres canalizam os gastos para compras de menor valor, que lhes dão igual sensação de reforço da autoestima, em períodos de crise e de incerteza. Se não dá para comprar um par de sapatos ou uma mala, um batom novo funciona como uma espécie de renovação de aparência e impulsionador de humor, a um custo baixo.

Desde a epifania de Leonard Lauder, presidente-emérito da companhia fundada pelos pais, em 1946, as marcas de cosmética continuam a acreditar nessa teoria, mas a verdade é que os crescimentos mais significativos que a indústria da beleza tem sentido têm tido mais a ver com o papel dos millennials e das redes sociais, pelo menos em Portugal. “Nos últimos anos, a evolução e a tendência tem sido um ganhar de novos consumidores para a área da cosmética. Categorias como maquilhagem e cuidado da pele tinham um espaço pequeno na rotina dos portugueses, comparativamente a outros países europeus. Houve uma mudança de paradigma, nunca as portuguesas utilizaram tanta maquilhagem”, revela uma fonte da L’Óreal Portugal. O papel ativo da mulher na sociedade, o crescimento da importância dos media, o aumento do turismo e das viagens de portugueses ao estrangeiro permitiram uma maior exposição a outras culturas, onde a maquilhagem faz parte da rotina diária feminina.

Na Europa, o país onde se gasta mais dinheiro em produtos de beleza é o Reino Unido, seguido por França e Alemanha. Espanha e Itália (onde o senso comum diz que é onde as mulheres andam sempre mais pintadas) surgem atrás, em quarto e quinto lugar, respetivamente, seguidos a longa distância de Portugal, o sexto país da tabela (ver infografia). Em termos de consumo per capita (que inclui o total da população mesmo bebés e crianças que não usam este tipo de produtos), em Portugal gasta-se mais dinheiro em cremes e produtos de limpeza do rosto do que em sombras de olhos ou batons, sendo os produtos para o cabelo uma das categorias mais importantes em termos de vendas. “A crescente preocupação dos homens com a beleza, mais do que uma tendência, é uma realidade. Aumenta a percentagem de homens com barba e isso leva a variadas soluções de tratamento e cuidado com a barba”, conclui a mesma fonte da L’Óreal, referindo-se ao impacto da crescente procura masculina por produtos de beleza. No total, as vendas de produtos de higiene pessoal estão a crescer 3%, “o maior crescimento dos últimos sete anos, o que espelha o interesse dos portugueses pela aparência e cuidados de beleza”.

A geração nascida em pleno ambiente digital, os millennials, é o grupo da população que mais contribui para o crescimento dos produtos de beleza, seja como consumidores diretos ou prescritores. Filhas e netas que ensinam e estimulam mães e avós a utilizar as tintas de cabelo e séruns, as bases e as máscaras faciais. O ambiente digital é o grande motor desta evolução e não é por acaso que os vídeos tutoriais de beleza reúnem milhões de seguidores. Neste meio (online) estão 75% dos consumidores portugueses, que procuram tendências ou informação sobre produtos. O online faz parte do quotidiano do consumidor, na procura de informação e também em compras, principalmente para o target millennial.

Em termos de exposição, por exemplo, no Instagram, a MAC Cosmetics era a marca que em 2017 tinha mais seguidores (17,1 milhões), seguida da Anastasia Beverly Hills (15,2 milhões) e da Sephora (13,3 milhões), de acordo com os dados da empresa norte-americana de estudos de mercado, Statista. Em março, a Eisenberg Paris era a marca de beleza que tinha mais seguidores no Facebook (19,56 milhões), seguida da O Boticário (13,54 milhões) e da MAC Cosmetics (12,32 milhões).

Em termos do valor da marca, no entanto, é a L’Óreal que detém a marca mais valiosa no mercado dos cuidados pessoais, a L’Óreal Paris, que em 2017 tinha um valor de marca de 23,899 milhões de dólares (€194 milhões), com a Estée Lauder a ocupar o nono lugar na lista mundial elaborada pela Statista. Uma discrepância justificada com o posicionamento de cada uma das insígnias: a primeira está no mercado de grande consumo (supermercados), enquanto a segunda está no mercado de luxo à venda em perfumarias. Ainda assim, a marca da empresa de Leonard Lauder (aquele que garante que se vendem mais batons em épocas de crise) é a segunda mais valiosa no segmento da beleza de luxo, atrás da Clinique que também integra o grupo Estée Laudeur Companies.

Os produtos verdes e sustentáveis (que se têm popularizado com os rótulos ‘sem sulfatos e sem parabenos’) são outra das tendências, que cruza com o crescimento dos estilos de vida mais saudáveis. Os novos formatos, desde embalagens que dão para ‘espremer’ o gel de banho até ao fim, às minidoses que permitem a experimentação sem grande investimento, têm sido uma das estratégias desta indústria para não deixar fugir clientes. Truques de quem não quer deixar o negócio nas mãos dos altos e baixos da autoestima em tempos de crises.

A “The Economist” pegou em dados de vendas e testou o lipstick effect em 2009 (um ano depois da falência do Lehman Brothers e do estouro da crise mundial) e não conseguiu chegar a uma correlação sólida que prove um efeito direto entre crise e crescimento de vendas de batons. Não duvidando, porém, das folhas de Excel de Leonard Lauder, nem da associação do aumento de vendas de batons ao ataque às Torres Gémeas.