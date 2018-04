Menos músculo, mais agilidade

Quando a Ford decidiu mudar o Mustang, em 2014, introduziu uma motorização “ao gosto” do mercado Europeu. Menos de quatro anos depois, fez uma revisão da matéria dada. Melhorou os interiores, e trabalhou as prestações. Pelo meio ainda conseguiu reduzir as emissões de CO2.

Pormenores que fazem a diferença

À primeira vista, o Mustang até pode parecer que está na mesma. Mas os designers da Ford trabalharam as linhas para lhe dar um visual menos musculado e mais atlético. O perfil do capot está mais baixo e inclui entradas de ar. A grelha também foi redesenhada e tem agora um aspeto mais agressivo. Depois, há ainda os novos elementos da traseira, como o pára-choques, o difusor aerodinâmico, as quatro saídas de escape na versão 5.0 e as óticas em LED que são de série em todas as versões. Há também a opção de um spoiler que sublinha a imagem desportiva do Mustang.

Cada vez mais tecnologia

Bastaram os primeiros quilómetros nas estradas sinuosas da Provence francesa para perceber que o trabalho de engenharia da Ford teve resultados mais evidentes. O comportamento em curva do Mustang está mais previsível e com menos sustos. Num automóvel de quase duas toneladas a dinâmica era um dos calcanhares de Aquiles, mas perdoava-se porque fazia parte do encanto do espírito muscle car. E o encanto não se perdeu, porque o Mustang nos desafia a cada momento. O chassis denota uma afinação bem melhor e depois há a suspensão MagneRide que se adapta à condução e às condições da estrada e é um opcional em que vale a pena investir. Não há como não gostar do motor 5.0 V8, agora com um novo sistema de dupla injeção. Ainda que a opção pelo 2.3 Ecoboost seja mais racional e o preço quase metade. Mas neste primeiro contacto, fico-me pela versão mais potente até porque no fim não tenho de o comprar.

O bom vizinho

Ainda no capítulo da tecnologia, não querer incomodar a vizinhança deixa de ser desculpa para não comprar o Mustang. Entre as novidades está o modo Bom Vizinho. O Sistema de Escape com Válvula Activa permite ajustar a intensidade da sonoridade do escape do Mustang de acordo com o cenário de condução. É possível programar o sistema para limitar automaticamente o ruído do escape em horários pré-programados de forma a não incomodar os vizinhos, ou mesmo ligar o atenuados manualmente a qualquer momento. Se a vizinhança não se queixa, já a bordo o que se quer é o som do motor, ainda mais se for o V8. Só mesmo no fim do dia é que me lembrei de ligar o sistema de som e no entanto foi como se estivesse a ouvir música o dia inteiro. O ambiente a bordo passa também pelos novos mostradores digitais, que mudam consoante o modo de condução selecionado. Em Sport e no modo Race Track, o visual torna-se mais agressivo e só é pena que não haja tempo para apreciar e ler as informações disponíveis. Os olhos têm mesmo de estar na estrada.

No capítulo da segurança, o Ford Mustang tem pela primeira vez as tecnologias de Controlo de Velocidade Adaptativo e de Alerta de Distância que ajudam o condutor a manter uma distância adequada para o veículo da frente. Também em estreia o sistema de Aviso de Saída de Faixa que alerta o condutor em caso de saída involuntária da sua faixa de rodagem, e a Ajuda à Manutenção de Faixa, que aplica força no volante para redireccionar o veículo para a sua faixa.

Saudável imperfeição

Não pensem os apaixonados deste género de carros que o Mustang está perfeito. Nada de preocupações. Continua a ter alguns defeitos que o tornam encantador. Sim, está mais filtrado e tem muita tecnologia que lhe esconde esse caráter de rebelde. Mas continua a ter uma imagem de marca que os técnicos da Ford vão mantendo.

Para ver e ouvir o novo Ford Mustang, fica o convite para acompanhar o regresso do Volante à SIC Notícias, já este fim de semana. Contamos consigo.

Ford Mustang 5.0 V8 Gt

ficha técnica

Motor

4 951cc

450 cv

529 nm às 4600 r.p.m.

Transmissão

Traseira

Manual 6 velocidades

Prestações

250 km/h vel. máxima

4,6s 0-100 km/h

Consumos

12,4 l/100 km ciclo misto

277g CO2/km

Preço€94 752 (2.3 Ecoboost a partir de €54 354)