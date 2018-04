Centenas de aviões vão ser inspecionados de emergência em todo o mundo depois de explosão que matou passageira nos Estados Unidos

Medida foi decretada pelas autoridades de segurança aérea norte-americana e europeia, e afecta quase 700 motores do Boeing 737. A explosão durante um voo da Southwest Airlines provocou um morto e sete feridos

As companhias aéreas europeias e norte-americanas têm 20 dias para realizar inspecções de emergência aos aviões Boeing 737 equipados com motores CFM56-7B, o mesmo modelo que explodiu em pleno voo, na passada terça-feira, num avião da companhia aérea norte-americana Southwest Airlines, que fazia a ligação entre Nova Iorque e Dallas. A medida foi decretada em conjunto pelos respectivos reguladores, a Federal Aviaton Administration, dos Estados Unidos, e a Agência Europeia para a Segurança Aérea.

A explosão do motor foi provocada por um problema técnico de uma das pás, que se soltou. Em comunicado, a agência norte-americana considera que “é provável que este risco de insegurança exista noutros modelos de motor com o mesmo design”.

As companhias vão assim ser obrigadas a realizar testes em motores de aviões que tenham cumprido mais de 30 mil ciclos (um ciclo corresponde a uma descolagem e uma aterragem), ou que estejam ao serviço há cerca de 20 anos. O motor da Southwest Airlines cujo motor explodiu já tinha realizado mais de 40 mil ciclos. Estima-se que a medida afecte um total de 680 motores a nível mundial, 350 dos quais nos Estados Unidos.

Este não é o primeiro incidente com este modelo de motor. Em agosto de 2016, um outro avião - igualmente da Southwest Airlines - foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência na Florida depois de um das pás se ter separado do motor e de ter aberto um buraco na fuselagem acima da asa esquerda do aparelho. Na altura as investigações apontaram para a fadiga dos materiais usados no motor. Depois deste incidente, que não chegou a provocar vítimas, as autoridades europeias já tinham dado 9 meses às companhias aéreas para inspecionar os motores. Agora, depois de mais um incidente, desta vez a provocar a morte de uma passageira, esse prazo passou para um período de emergência de 20 dias.

Terror a bordo do voo 1380

Passavam apenas vinte minutos depois do voo da Southwest Airlines ter levantado de Nova Iorque, na passada terça-feira, quando uma das pás do Boieng 737 se soltou, provocando uma explosão no motor. Os estilhaços atingiram a fuselagem e abriram um buraco na janela no lugar de Jennifer Riordan, uma passageira de 43 anos.

O buraco provocou a descompressão imediata na cabine e Jennifer quase foi sugada para fora do aparelho. Foi segurada por vários outros passageiros, mas não resistiu aos ferimentos, e acabou por morrer, devido ao impacto na cabeça e no torso.

Depois dos pilotos terem conseguido estabilizar o aparelho, tiveram de fazer uma aterragem de emergência com apenas um dos motores a funcionar.

Jennifer Riordan foi a primeira passageira a morrer num acidente num voo comercial nos Estados Unidos desde 2009.