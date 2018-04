25 de Abril. O exilado que morreu no momento por que mais ansiou

No Brasil, fez nascer e manteve durante 19 anos um jornal de oposição ao regime salazarista que batizou com um nome que era um sonho: “Portugal Democrático”. Esta é a história desconhecida de Vítor Ramos, o exilado português que nunca chegou a regressar. Pode o 25 de Abril ser causa de morte?

C omo é que um pai português que os três filhos brasileiros conheciam como sendo sisudo, algo melancólico, amargurado até, de repente se tornava aquele homem que eles desconheciam, alegre, mais do que alegre, eufórico? Era como se, de um dia para o outro, tivesse havido uma revolução dentro do pai.

Eram umas 8h30 da manhã do dia 25 de abril de 1974, hora de São Paulo — em Lisboa já era hora de almoço e as tropas de Salgueiro Maia cercavam o quartel da GNR no Largo do Carmo — e Vítor Ramos estava no duche. O 25 de abril era o seu dia de aniversário, fazia 54 anos. Vivia fora de Portugal, exilado, há mais de 20 anos.

A mulher, a brasileira Dulce Pessoa Ramos começou a gritar-lhe à porta da casa de banho: “Vítor, está tendo uma revolução em Portugal. Aí eu gritava e ele dizia que era exagero meu. Aí eu gritava, já irritada, e ai ele saiu.” Estava a dar na rádio ou na televisão, Dulce contou que já não se lembrava, talvez fosse nos dois sítios. “Aí ele saiu mais rápido do banho e veio ver”. E não era exagero de Dulce.

