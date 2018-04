As propostas de lei do Governo baixam agora à comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para serem discutidas na especialidade

A lei da paridade, que sobe de 33 para 40% a quota de representação dos dois sexos nos órgãos de poder político e nos cargos dirigentes da administração pública, foi esta manhã aprovada no Parlamento. PS, PSD, BE, PAN e Isabel Galriça Neto (CDS) votaram a favor. O PEV, dois deputados do CDS e um deputado do PSD abstiveram-se. E PCP, Paula Teixeira da Cruz (PSD) e 13 deputados do CDS votaram contra.

Trata-se de uma evolução da atual lei da paridade. Aprovada em 2006, a lei foi o mecanismo que obrigou os partidos a colocarem nas suas listas para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as autarquias, pelo menos 33% de representantes de cada um dos sexos. Essa quota é agora alargada para 40% — o valor indicado pelas Nações Unidas — e passa a abranger também as juntas de freguesia.

As listas passam também a ser ordenadas, alternadamente, por um homem e uma mulher, ou vice-versa. E quando uma deputada ou um deputado forem substituídos, terão de o ser pelo candidato seguinte do mesmo género. Em caso de incumprimento, o Governo propõe que se acabe com a multa que era praticada até aqui e que a lista em causa seja rejeitada pelos tribunais.

Para a administração direta e indireta do Estado, incluindo instituições de ensino superior públicas e associações públicas, como as ordens profissionais, é proposto um limiar de 40% de representação entre géneros. Nos casos em que a designação de dirigentes superiores é sujeita à CRESAP, a comissão que escrutina o recrutamento da administração pública, os 40% devem ser tidos em conta na composição das listas de candidatos. Nas situações em que não for necessário, o Governo deve ter em conta o limiar da quota. A partir de 1 de janeiro de 2019, as listas para os órgãos colegiais de governo e gestão das faculdades e associações públicas têm também de cumprir os 40%. As listas incumpridoras serão rejeitadas.

A proposta do Governo foi avançada à SIC Notícias pela ministra da Presidência, que tutela a Igualdade, no Dia Internacional da Mulher. As propostas de lei do Governo baixam agora à comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para serem discutidas na especialidade.