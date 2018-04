Algumas pessoas são cidades de solidão e o “Porto Importa-se” com elas

As sociedades modernas olham-se ao espelho e veem uma população envelhecida, tantas vezes esquecida, em lugares onde a solidão se instala, acompanhada pelo desamparo. No Porto, mais de 30 mil pessoas residem em casas do parque de habitação social. Mais de sete mil têm uma idade igual ou superior a 65 anos e aproximadamente duas mil vivem em situação de isolamento. Os números são da empresa municipal Domus Social que esta quinta-feira anunciou publicamente um projeto solidário de intervenção, pensado para ir ao encontro de cidadãos com mais de 70 anos e casais com mais de 75.

A iniciativa aposta num trabalho de proximidade – em estreita colaboração com as juntas de freguesia e várias IPSS –, efetuado em vários bairros portuenses, para prestar apoio aos idosos mais carenciados e efetuar um levantamento das principais necessidades.

Chama-se “Porto. Importa-se” e traça como meta fazer um reconhecimento profundo da realidade de uma população-alvo constituída por 1592 idosos e 586 casais. Os objetivos passam por elaborar um diagnóstico social, definir critérios de priorização das situações de risco que exijam uma intervenção imediata ou ainda criar uma rede de voluntariado alargada.

“A vontade da equipa surgiu da vontade de ajudar. Andamos permanentemente no terreno, conhecemos os inquilinos e eles também nos conhecem”, explica Joana Monteiro, uma das coordenadoras do projeto, juntamente com Joana Guedes. “Quando fomos desafiadas a pensar além dos procedimentos da nossa atividade diária, decidimos reforçar o contributo e pensamos imediatamente em apostar na proximidade. Queríamos estreitar os laços com as pessoas mais idosas e apoiar quem realmente precisa”, complementa a responsável.

As conclusões do trabalho de campo já desenvolvido levam Joana Monteiro a assegurar que “a maioria das pessoas está satisfeita com a habitação onde vive”, mas ressalva as “dificuldades de mobilidade por motivos de doença, a perda de capacidade na gestão das tarefas domésticas e também outros casos alarmantes, como situações de demência” verificadas em alguns dos indivíduos seniores com quem a equipa contactou.

A acompanhar o lançamento oficial desta iniciativa, apresentada no Coliseu do Porto, Rui Moreira referiu que “a cidade pode orgulhar-se daquilo que fez na ação social”, uma vez que “o panorama que temos hoje é comparável a algumas cidades do centro da Europa, muito ativas neste tipo de políticas”.

O presidente da Câmara do Porto reconhece, contudo, haver uma população envelhecida “muito desaconchegada”. Isso conduz a um cenário, defende o autarca, em que “essas pessoas se acanham de pedir auxílio”, fazendo com que fiquem “fechadas e excluídas da sociedade”.

Rui Moreira frisa igualmente que o amparo à população sénior “não é uma missão atribuída só aos eleitos [municipais], mas de todos”, por entender que “não pode ser apenas a autarquia, a Segurança Social e o Estado a prestarem apoio, porque aí estaremos sempre a olhar de cima para a realidade, tal como vemos o mundo no Google Maps”. É necessário, completa o edil, “fazer este trabalho à superfície”.