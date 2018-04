Maiores de 65 anos caem pelo menos uma vez por ano. Atenção: “Não caia nisso”

Sofrer uma queda tem sempre consequências imprevistas. Mas no caso dos idosos, os incidentes deste tipo são mais frequentes e os danos são sempre superiores, senão mesmo irreversíveis. Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, os indivíduos com mais de 65 anos costumam cair pelo menos uma vez por ano, enquanto 90% das pessoas com mais de 75 anos sofrem quedas. É com o objetivo de prevenir estes incidentes com a população sénior que é lançada oficialmente esta quarta-feira a campanha “Não Caia Nisso”, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT).

“Num país cada vez mais envelhecido é fundamental sensibilizar esta camada da população para as quedas e as suas consequências que são, normalmente a fratura, sobretudo a do colo do fémur. Por vezes, são situações que podem conduzir à imobilidade ou mesmo à morte”, afirma ao Expresso Carlos Evangelista, médico ortopedista do Hospital Ortopédico de Sant'Ana e responsável nacional do programa de prevenção de quedas.

Segundo este especialista, “apostar na prevenção de quedas é poupar dinheiro no futuro” às famílias, de quem que muitas vezes passam a depender os idosos ou de terceiros, e ao Sistema Nacional de Saúde (SNS). “Não podemos tratar as pessoas conforme a idade que consta do Cartão do Cidadão. A terceira idade não é condição para não se ter qualidade de vida”, diz perentório.

Maior perigo está em casa

Carlos Evangelista salienta que, ao contrário do que se pensa, a maioria das quedas de maiores de 65 anos não ocorre na rua, na calçada ou raízes de árvores, mas em casa e nos lares. Mais de 70% destes incidentes ocorrem em espaços interiores, segundo os dados estatísticos, o que exige determinadas medidas de prevenção. Evitar tapetes ou colocar antiderrapantes, ter cuidado com o piso molhado, preferir polibans a banheiras, evitar fios e desarrumação em casa e iluminar com luz de presença à noite o quarto e a casa de banho, são algumas das dicas sugeridas pela SPOP.

Ricardo Moraes

“Muitas vezes desvalorizamos o risco que o nosso lar comporta. A casa é o nosso ninho, mas encerra muitos perigos. Devemos estar atentos e colocar em prática aquelas medidas que ouvimos frequentemente e que nos parecem banais”, insiste.

O ortopedista sublinha anda que aparte dos factores extrínsecos existem fatores intrínsecos que podem aumentar o risco de quedas entre a população sénior. É o caso dos idosos que sofrem patologias como tensão arterial alta, perda de visão, osteoporose ou diabetes. “Associado a isto estão também os maus hábitos, como a alimentação inadequada ou a falta de exercício físico que favorece a perda do tónus muscular e agrava as consequências de possíveis quedas”, explica.

Situação exige equipa multidisciplinar

Tão ou mais importante do que a prevenção é garantir o tratamento adequado dos idosos que sofrem fraturas através de rápidas intervenção cirúrgicas, defende Carlos Evangelista, realçando que “aos 80 e 90 anos ainda é possível ter qualidade de vida após uma queda.”

Contudo, frisa o especialista, será fundamental uma intervenção multidisciplinar que junte ortopedistas, fisioterapeutas, geriatras, assistentes sociais e psicólogos de forma a garantir a recuperação do idoso. “Muitas vezes, quando um idoso sofre uma fratura tem medo em voltar a andar e não sai da cama. E torna-se um ciclo vicioso, agravando a situação do doente. É preciso contrariar isso”, conclui.

Esta e outras ideias estão também presentes na revista sob o mesmo título “Não Caia Nisso”, que é lançada igualmente esta tarde. A publicação terá uma tiragem de 400 mil exemplares e será distribuída gratuitamente por todo o país juntamente com alguns jornais e revistas, assim como em centros de saúde, hospitais, lares e postos dos CTT, numa iniciativa conjunta da SPOP com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.