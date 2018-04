Buscas do MP na sede da RTP

Procuradores do DIAP de Évora estão na sede da televisão pública, em Lisboa. Buscas estão relacionadas com Francisco Moita Flores

A sede da RTP, em Lisboa, é alvo de buscas por parte de procuradores do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.

Segundo o "Correio da Manhã", oito procuradores estão envolvidos nas buscas desta terça-feira.

Segundo apurou o Expresso, os factos que sustentam a investigação em curso remontam a 2012 e estão relacionados com a Câmara Municipal de Santarém. Na altura a autarquia era presidida por Francisco Moita Flores, que à época era também comentador residente da estação pública no programa "Justiça Cega". O "CM" acrescenta que uma das emissões desse programa foi feita em direto de Santarém em 2012. E no qual autarquia contribuiu com cinco mil euros de ajuda à produção.