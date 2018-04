Já começou na SIC a reportagem “O Confronto”: Sócrates contra acusação

O processo da Operação Marquês é a investigação judicial mais importante da democracia portuguesa. Há seis meses, José Sócrates e outros 27 arguidos foram formalmente acusados por suspeitas de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. O Ministério Público afirma que o antigo governante recebeu 36 milhões de euros em troca de decisões favoráveis ao Grupo Lena, ao empreendimento Vale do Lobo e sobretudo ao grupo de Ricardo Salgado. Desde o primeiro dia que Sócrates rejeita publicamente todas as acusações mas é fundamental ver, ouvir e perceber como respondeu e se defendeu durante os interrogatórios a que foi sujeito. A SIC revela agora os momentos mais marcantes desse Confronto no Jornal da Noite. Acompanhe na emissão da SIC