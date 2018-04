Dicas de saúde: o inimigo público número 1? A obesidade

A obesidade é o foco do primeiro tema e vídeo sobre cuidados de saúde que deverá ter para que não seja apanhado desprevenido. Nos próximos meses lançaremos um largo conjunto de sugestões. Acompanhe

O aumento do peso ocorre, por norma, devido a uma maior quantidade de calorias ingeridas quando comparadas com a quantidade de calorias gastas. Isso toda a gente sabe. Há, no entanto, informações, dados e estatísticas que servem de alerta assim como dicas úteis e práticas que ajudam a prevenir males e doenças. É que o faremos nos próximos meses com o projeto "Dicas de Saúde", que junta o Expresso e a Associação Nacional de Farmácias.

Em Portugal, de acordo com os dados do Instituto de Saúde Pública do Porto, mais de 60% dos portugueses são obesos. Em declarações ao "Público", a investigadora Andreia Oliveira garantia que "com este estudo, conseguimos ver o aumento gradual da obesidade ao longo da idade e percebemos que nas crianças e adolescentes já há uma percentagem bastante considerável de pré-obesidade (17% e 24%, respectivamente)."

Trata-se de "uma epidemia avassaladora", como diz o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, José Graziano da Silva e que pede, segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde, “estratégias de longo prazo para enfrentar as consequências para a saúde da privação familiar, desemprego e pobreza infantil que foram exacerbadas durante a crise financeira.”

O excesso de peso pode trazer consequências a nível da saúde e, por isso, é importante manter um peso adequado. A forma mais simples de saber se tem um peso adequado é através do cálculo do índice de massa corporal (IMC). Este é calculado por uma fórmula matemática simples (IMC=peso/altura2) e, de acordo com o resultado o peso é classificado de baixo peso a obesidade classe III, segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia. A saber:

Classificação - IMC (Kg/m2)

Baixo peso - <18,5

Variação normal - 18,5 a 25,9

Pré-obesidade - 25 a 29,9

Obesidade Classe I - 30 a 34,9

Obesidade Classe II - 35 a 39,9

Obesidade Classe III - ≥ 40

Não me sinto confortável. Porque devo perder peso?

Perder peso, quando este não é o adequado a cada pessoa, não é uma questão meramente estética. O excesso de peso aumenta o risco de desenvolver algumas doenças, nomeadamente diabetes e doenças do foro cardiovascular.

Para uma perda de peso adequada é essencial começar por alterar alguns hábitos do dia a dia, nomeadamente no que diz respeito à prática de atividade física regular e a uma alimentação equilibrada e adequada:

Atividade física:

Procure praticar 30 a 60 minutos de atividade física moderada, pelo menos, 4 dias por semana; altere pequenos hábitos no seu dia a dia. Por exemplo: opte pelas escadas e deixe o elevador de parte.

Alimentação: