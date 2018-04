Jovem de 22 anos morre na sequência de tiroteio em Valpaços

Um jovem de 22 anos morreu hoje na sequência de um tiroteio junto a um bar, na cidade de Valpaços, em Vila Real, que causou também dois feridos ligeiros, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro

Fonte do CDOS de Vila Real adiantou à agência Lusa que o alerta para o tiroteio, que terá sido causado por uma rixa entre vários jovens, ocorreu cerca das 03:30.



"O jovem ficou ferido com gravidade e foi transportado ao Hospital de Chaves, onde acabaria por morrer", disse a mesma fonte.

No local estiveram elementos dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



A investigação do caso foi entregue à Polícia Judiciária.