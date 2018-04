São João ‘retém’ crianças com cancro

As crianças com cancro tratadas há anos em condições desumanas no Hospital de São João, no Porto, podiam ter sido transferidas para o IPO-Porto, praticamente do outro lado da rua e com camas vagas. Não foram porque muitas das famílias quiseram ficar no hospital, garante o presidente da unidade, António Oliveira e Silva. O administrador afirma também que já tinha feito as denúncias esta semana trazidas a público pelo "Jornal de Notícias".

