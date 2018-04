No reino do sabonete

A história da nossa perfumaria nunca foi dada às fragrâncias complexas e intensas, criadas e elaboradas para sobressair no brilho dos salões. Por tradição, a história da perfumaria nacional sempre foi feita à base dos aromas simples e maturados ao sol, traduzidos nos cheiros suaves das águas de colónia e dos sabonetes embrulhados em papéis sofisticados. Se pronunciarmos as palavras lavanda, verde pinho, água de rosas ou musgo real, o que imediatamente nos vem à memória são os cheiros intemporais.

Nesta narrativa olfativa estão impressas as assinaturas de marcas e fábricas centenárias, que sobreviveram ao tempo e cuja identidade foi construída durante todo o século XX, renovando-se e transportando-se para o século XXI, e que se tornaram referências no mercado nacional. São disto exemplo casas como a Claus Porto, fundada em 1887 e adquirida em 1918 pela Ach. Brito; a Perfumaria e Saboneteira Confiança, fundada em 1894 e que atravessou as décadas seguintes com vários sobressaltos e também foi adquirida pela Ach. Brito em 2009; ou a Benamôr, especializada em cremes de beleza, que nasceu em 1925 e oito anos depois foi comprada pela Sociedade de Perfumarias Nally.

Durante a primeira metade do século XX — praticamente até à década de 80, quando se assinou o contrato de adesão ao mercado comum e os produtos internacionais invadiram as prateleiras das perfumarias e dos supermercados —, estas foram as marcas que lideraram o consumo dos portugueses, como os sabonetes e as colónias da Claus Porto, que sempre estiveram fora dos escaparates das drogarias, porque era uma marca de luxo, com os seus sabonetes envolvidos em embrulhos com desenhos e padrões magníficos, ou os eternos cremes de barbearia e a colónia Lavanda, da Ach. Brito, que se converteu em aroma de intensa nostalgia.

Também os cremes Benamôr, como o Alantoíne, de frescura cítrica e o mais famoso da gama, considerado o “nívea português”, e que acompanharam gerações de portugueses, estiveram praticamente esquecidos e regressaram agora ao mercado, com uma linha de rosto e de mãos renovada.

O novo clássico

Hoje, que os objetos vintage estão na moda, a perfumaria nacional rompe no mercado com o seu lastro de produção artesanal e um portefólio de grafismos e de memórias. Assim, os sabonetes, cremes e águas de colónia com assinatura de distinção nacional são agora elevados a objetos de desejo. “A tendência do mercado são os produtos de nicho, contra a globalização. As pessoas querem saber o que estão a consumir e querem histórias únicas. Neste sentido, Portugal tem grandes tesouros no sector da perfumaria, porque conservou marcas que souberam construir um património centenário e único que ficou impresso na memória coletiva”, revela Pierre Starck, administrador da Sociedade de Perfumarias Nally, que detém a marca Benamôr. Este parisiense, que durante vários anos trabalhou no marketing do grupo L’Oréal e foi o responsável em Portugal por marcas como Lancôme ou Biotherm, apaixonou-se pela história da empresa de cosmética que ainda conserva a sua fábrica em Sacavém, acabando por adquiri-la em finais de 2015. Desde então, já conseguiu romper fronteiras, e a sua intensão é transportá-la pelo mundo.

Na nova loja, inaugurada em novembro de 2017 no Campo das Cebolas, em Lisboa, os rótulos das embalagens ligeiramente retro brilham no mármore da grande bancada que ocupa o centro da sala. Nas paredes foram emolduradas fotografais antigas e uma carta da rainha D. Amélia, então no exílio, a falar sobre os cremes que usava. Pierre, que mergulhou no arquivo para conhecer a marca, entre os imensos registos de publicidade “de criatividade imbatível” e as fotografias de época, descobriu as máquinas antigas de fabricar o sabão, que novamente pôs a funcionar. E é neste trabalho de recuperar o que foi feito, preservando-o e reconstruindo-o com um modo de fazer contemporâneo, que está o segredo da longevidade.

É também nesta direção que se move a Claus Porto, que pela primeira vez na história da casa abriu duas lojas, uma no Porto e outra em Lisboa. Visitando o espaço recuperado desta última, na antiga farmácia da Rua da Misericórdia, em Lisboa, podemos ver os eternos frascos de colónia Musgo Verde e as caixas de coleções de sabonetes alinhadas nas prateleiras. Os cheiros, a que nos habituámos, foram recuperados em fragrâncias de aromas mais subtis, que são os que compõem agora a perfumaria contemporânea. A loja, que ocupa dois pisos, tem um espaço reservado, com apontamentos museológicos, trazidos do extraordinário arquivo, que também se pode percorrer nas páginas do livro comemorativo dos 130 anos da casa.