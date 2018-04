“Foi uma vitória incompleta”

As duas fundadoras do movimento "Chega de Moradas Falsas" aplaudem as mudanças que o Ministério da Educação introduziu nas regras das matrículas escolares. Mas também alertam para as injustiças que persistem

tiago miranda Quase um ano depois de terem criado o movimento "Chega de Moradas Falsas", Marta Valente e Ana Sardoeiro contam em entrevista ao Expresso o que as juntou e como conseguiram levar a que o Ministério da Educação mudasse as regras para as matrículas escolares para o próximo ano letivo. Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI