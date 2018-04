Um manifestante em chamas na Venezuela: está escolhida a melhor foto do ano

“José Víctor Salazar Balza, 28 anos, em chamas na sequência dos violentos confrontos com a polícia durante os protestos contra o Presidente Nicolás Maduro, em Caracas, Venezuela”. Esta a é descrição da imagem que ficou eternizada a 3 de maio de 2017. O responsável? O fotógrafo Ronaldo Schemidt, que esta quinta-feira foi distinguido com o World Press Photo 2018.

Schemidt trabalha para a AFP, começou como freelancer e, em 2006, juntou-se à equipa da agência na Cidade do México. “Desde então, cobre sobretudo as áreas de desporto, conflitos sociais e violência no negócio do tráfico de droga”, lê-se na página da competição.

A cerimónia de entrega dos prémios de fotografia aconteceu esta noite em Amesterdão. Estavam a concurso 73044 fotografias tiradas por 4548 fotógrafos de 125 países.