Reconversão de praça de touros de Viana em complexo desportivo sem interessados

Viana do Castelo queria transformar a praça de touros num complexo desportivo mas ninguém mais interessado no mesmo. O aviso de abertura do concurso público foi publicado em Diário da República (DRE) a 21 de dezembro de 2017 e encerrou a 21 de janeiro, sem qualquer proposta. A anulação do procedimento concurso foi aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária do executivo municipal. No final da sessão, em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara, José Maria Costa explicou que o executivo "reavaliar" o processo com o objetivo de, até final do mês de maio, "lançar novo concurso com um valor mais elevado, ajustado aos preços de referência do mercado".

"Estamos a viver uma conjuntura de muitas obras e muitos investimentos. Aquilo que se têm sentido não só em Viana do Castelo e, noutros concelhos, é que algumas obras começam a aparecer desertas porque há poucas empresas a aparecer e, acima de tudo, os preços de referência vão subindo", explicou o autarca socialista. A obra de reconversão da antiga praça de touros, desativada há cerca de nove anos, desde que cidade se declarou antitouradas, está integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), candidatado a fundos comunitários do Portugal 2020.

A intenção da autarquia passa por transformar a antiga arena, com uma área de 3.800 metros quadrados e cerca de 65 metros de diâmetro, numa estrutura multifunções, que sirva o desporto e os jovens do concelho, apto para a prática de várias modalidades, em simultâneo, como ginástica, esgrima, patinagem artística e hóquei em patins e basquetebol.

A construção de uma pista de atletismo a dez metros de altura, com 200 metros de extensão e vista panorâmica é uma das valências do futuro 'campus' desportivo. A futura "Praça Viana" será gerida pela Escola Desportiva de Viana (EDV), em regime de comodato, dotando a associação de condições adequadas para as inúmeras modalidades e para a formação dos jovens do concelho". A EDV tem mais de 1.300 atletas.