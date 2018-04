Zuckerberg, o humilde: “I’m sorry”

CEO do Facebook começou esta terça-feira a ser ouvido no Congresso norte-americano a propósito do escândalo Facebook/Cambridge Analytica

A assunção de um erro e um pedido de desculpas: assim arrancou Mark Zuckerberg a audição perante o Congresso norte-americano sobre o escândalo Facebook/Cambridge Analytica. O CEO da rede social começou esta terça-feira a ser ouvido e deverá novamente ser presente aos congressistas esta quarta-feira. “Agora, é claro que não fizemos o suficiente para prevenir que aquelas ferramentas de serem também mal usadas. Isto aplica-se tanto às fake news, interferência estrangeira nas eleições, discursos de ódio, programadores e privacidade de dados. A nossa visão não foi ampla o suficiente e isso foi um grande erro. Foi um erro meu, e peço desculpa”, disse Zuckerberg nos discurso que levou preparado para os congressistas, minutos antes de começarem as perguntas. Questionado se houve funcionários do Facebook envolvidos no acesso de dados usados pela Cambridge Analytica, Zuckerberg respondeu apenas: “Não ouvi nada sobre isso”, “não sei nada sobre isso”. Em desenvolvimento