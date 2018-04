TAP envia dois A330 para transportar passageiros retidos na Madeira

O vento forte que esta segunda-feira se fez sentir no Aeroporto da Madeira provocou o cancelamento de 11 voos e forçou outros 11 a divergir para outros locais

A TAP informou que vai enviar esta terça-feira para a Madeira dois aviões Airbus 330 para transportar os passageiros que ficaram retidos na ilha devido ao mau tempo que condicionou na segunda-feira o movimento no aeroporto Cristiano Ronaldo.

"A TAP vai enviar hoje dois A330 para o Funchal, um às 10:40 e outro às 16:05, para trazer os passageiros que ficaram retidos pelo mau tempo ontem [segunda-feira]", disse fonte oficial da transportadora nacional à Lusa.

O vento forte que se fez sentir no Aeroporto da Madeira provocou o cancelamento de 11 voos e forçou outros 11 a divergir para vários locais, informou fonte da estrutura.

Apesar do vento forte e aproveitando algumas abertas, até às 18:30, 14 aviões conseguiram aterrar na pista da Madeira.

De acordo com os dados apurados pela Lusa, cerca de 300 passageiros de voos que divergiram para a ilha do Porto Santo viajaram para a Madeira no navio Lobo Marinho, o ferry que faz as ligações inter-ilhas.

Ao final da tarde de segunda-feira as condições atmosféricas começaram a permitir o movimento de aterragens e descolagens, estando a situação a normalizar-se para os passageiros afetados.