Segunda Circular reaberta ao trânsito no sentido Sintra-Lisboa

A circulação na Segunda Circular foi reaberta no sentido Sintra-Lisboa numa entrada em Benfica, após ter estado cortada ao trânsito cerca de seis horas. Já no sentido Lisboa-Sintra prosseguem os trabalhos de limpeza da via, diz a SIC Notícias.

Fonte da PSP explicou à Lusa que cerca das 6h30 houve um acidente no sentido Norte/Sul que envolveu um camião e um veículo ligeiro, do qual resultou um ferido ligeiro, que foi transportado ao Hospital de Santa Maria.

A PSP adiantou ainda que os condutores foram encaminhados para a Radial de Benfica e a Avenida Lusíada para contornar a zona do acidente.

