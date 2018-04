Facebook com nova funcionalidade no ‘feed’ de notícias

Tal como fora anunciado, o Facebook disponibiliza a partir desta segunda-feira uma nova funcionalidade para os seus usuários, passando a incluir no ‘feed’ de notícias um link para que cada utilizador possa ver que aplicações usa e as informações partilhadas através delas.

O diretor técnico da empresa, Mike Schroepfer, já o tinha explicado, acrescentando que “as pessoas também poderão remover as aplicações que já não queiram”.

Num blogue onde as mudanças foram explicadas, a 4 de abril, Schroepfer adiantou também que, na sequência do caso envolvendo a Cambridge Analytica, as pessoas serão também informadas se os seus conteúdos podem ter sido utilizados de forma indevida.

Debaixo de fogo pela alegada incapacidade de proteger os dados dos seus utilizadores, e numa tentativa de reconquistar a confiança no Facebook, a rede social foi alvo de várias mudanças e outras medidas se anunciam, como a remoção da possibildade de procurar amigos através dos seus números de telefone ou a intenção de passarem a ser automaticamente apagados os registos dos históricos de chamadas e textos com mais de um ano.

Na semana passada, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, revelou que os dados de 87 milhões de utilizadores da rede social podem ter sido transmitidos de “maneira inapropriada” à empresa britânica Cambridge Analytica, dos quais 2,7 milhões de cidadãos da União Europeia.

Zuckerberg garantiu que vai permanecer no comando da empresa e que “na vida é preciso aprender com os erros e descobrir o que se deve fazer para seguir em frente”.

“Estamos a trabalhar no sentido de ampliar a nossa visão da nossa responsabilidade”, concluiu.