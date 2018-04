Acidente com autocarro no IP2 faz um morto e dezenas de feridos

O despiste aconteceu entre o nó de Arez e a Barragem do Fratel, perto de Nisa, distrito de Portalegre

O despiste de um autocarro no IP2 no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, provocou um morto e um ferido grave e 47 feridos ligeiros, que estão sob avaliação, disse ao Expresso fonte do CDOS (Comando Distrital de Operações de Socorro) de Portalegre.

De acordo com a página oficial da Proteção Civil, o acidente ocorreu pelas 17:56, na freguesia de Arez e Amieira do Tejo, concelho de Nisa, e no local estão 31 veículos, 80 operacionais e um meio aéreo.

Fonte da GNR precisou à Lusa que o despiste ocorreu no Itinerário Principal 2 (IP2), entre o nó de Arez e a Barragem do Fratelo.

Ao Expresso, fonte da GNR de Portalegre adiantou que o autocarro transportava jovens que vinham de uma excursão em Espanha e que se dirigia para a Covilhã.

O condutor foi transportado para o Hospital de Portalegre.