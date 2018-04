40 dias a (tentar) viver sem plástico

Usar uma espécie de sabonete para lavar o cabelo foi estranho nos primeiros dias. Pesar a fruta no supermercado sem usar sacos de plástico foi um desafio. Não beber café em copos de plástico, recusar palhinhas, talheres ou pratos descartáveis e optar por um cantil em vez de uma garrafa de água foram as mudanças que rapidamente entraram na minha rotina durante o desafio lançado pela Quercus de viver 40 dias sem plástico descartável.

Ao início até pareceu fácil. Só que aos poucos comecei a descobrir plástico onde já nem via que ele existia. No primeiro dia, a garrafa de água é substituída por uma de vidro ou um cantil, o café passa a ser só em chávena (sem colher de plástico) e uma bebida num restaurante só em vidro ou a copo.

Em casa, os olhos começam a ver de maneira diferente o que está no frigorífico e nos armários. Há plástico por todo o lado: no pacote de arroz, no dos cereais, apesar de vir dentro de uma caixa de cartão, no saco da alface, na caixa dos morangos ou dos tomate-cereja, nos iogurtes e até no ramo de salsa vendido num cone de plástico. É o primeiro choque. O segundo e maior de todos chega a seguir com a primeira ida ao supermercado.

