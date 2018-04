Dados de 63 mil utilizadores em Portugal podem ter sido usados pela Cambridge Analytica

O número de pessoas que fizeram o download da aplicação “thisisyourdigitallife” no Facebook é de aproximadamente 15. Segundo uma estimativa da rede social liderada por Mark Zuckerberg, isto significa que 63 080 pessoas em Portugal, no máximo, podem ter sido afetadas.

“Realizámos uma análise interna para o número de pessoas que potencialmente foram afetadas”, explica a tecnológica em comunicado. “Usámos uma metodologia expansiva - esta é a nossa estimativa mais correta do número de pessoas que instalaram a app, tal como os dados dos seus amigos que podem ter sido acedidos.”

Foram também estes cálculos que permitiram, esta quarta-feira, rever em alta - de 50 milhões para 87 milhões - o número de perfis que foram afetados pela Cambridge Analytica. A empresa britânica terá acedido, através da aplicação “thisisyousdigitallife”, a dados de utilizadores que foram usados ao serviço da campanha presidencial de Donald Trump, durante as últimas eleições presidenciais norte-americanas.

Investigar, informar, restringir

Esta quarta-feira, durante uma conferência de imprensa por telefone na qual o Expresso participou, Mark Zuckerberg assumiu responsabilidades pelo sucedido, reconhecendo que a rede social “não fez o suficiente” para combater as notícias falsas, interferência estrangeira em eleições, discurso de ódio e quebras na privacidade dos dados.

O líder da tecnológica recorda que recentemente anunciou que a empresa vai investigar de forma aprofundada cada aplicação que tenha acesso a uma grande quantidade de dados dos utilizadores e realizar alterações para restringir o acesso que as aplicações têm aos dados. nomeadamente através de eventos e grupos no Facebook.

Outra das alterações passa por obrigar as aplicações que as pessoas não tenham usado durante algum tempo a pedir nova autorização aos utilizadores para acederem a novos dados.

No caso das notícias falsas e da interferência em eleições, em particular, Zuckerberg garante que vai aumentar o número de pessoas que trabalham na revisão de conteúdo e segurança, de 15 mil para 20 mil.

“Este vai ser um grande ano de eleições, com as eleições intercalares nos Estados Unidos e presidenciais na Índia, Brasil, México, Paquistão, Hungria, entre outras”, indica. “Por isso, este será um grande foco da empresa.” De que forma? Identificando, monitorizando e removendo contas falsas, como fez no caso da Internet Research Agency russa.

Notícia atualizada às 11h58