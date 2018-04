Penacova. Explosão faz pelo menos quatro feridos graves

Uma explosão de artefactos pirotécnicos, que se destinavam a ser deflagrados durante uma festa religiosa em Penacova, provocou pelo menos quatro feridos graves

O alerta foi dado cerca das 12h30 quando uma procissão estava junto à Capela de Gondolim. De acordo com o Comando da Proteção Civil de Coimbra a ocorrência “tem grau elevado” e foram evacuados vários meios das corporações de bombeiros, incluindo do distrito de Viseu. Estão também ativados três helicópteros. A Proteção Civil avança que há pelo menos quatro feridos graves na sequência do incidente.