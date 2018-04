Incêndio na embaixada de Portugal em Estocolmo faz pelo menos dois feridos

Um incêndio de grandes proporções deflagrou esta manhã na embaixada de Portugal em Estocolmo. Numa curta declaração à imprensa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, diz que as informações disponíveis indicam que "não há feridos entre o pessoal da embaixada” e que não havia ninguém [do público] a ser "atendido" naquele momento.

Duas pessoas terão sido hospitalizadas por inalação de fumo mas "sem gravidade". O embaixador de Portugal estava numa reunião, fora da delegação, informou o ministro.

Augusto Santos Silva acrescentou que se “trata de um ato isolado de uma pessoa perturbada” que exigiu falar com o responsável da embaixada por “estar insatisfeito”. Momentos antes de ser atendido, ateou fogo.

O ministro disse ainda que o sujeito estaria “em fuga”, mas de acordo com informações avançadas pela Rádio Sweden já terá sido detido.

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, segundo os media suecos. Mas o MNE não confirmou ainda essa informação.

As chamas deflagraram no 3.º, 4.º e 5.º andar do edifício, onde funcionam também as embaixadas da Argentina e da Tunísia. No local, estiveram 70 elementos e várias carrinhas de bombeiros e ambulâncias.

De acordo com Santos Silva, o fogo já está controlado e agradeceu às autoridades suecas a "rapidez" na reação ao incidente.

Segundo a mesma fonte, existe um restaurante e uma loja de vinhos no edifício.

