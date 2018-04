Incêndio na embaixada de Portugal em Estocolmo

Um incêndio de grandes proporções deflagrou esta manhã na embaixada de Portugal em Estocolmo, confirmou ao Expresso a assessora de imprensa do ministro Santos Silva. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, segundo os media suecos. Mas o MNE não confirmou ainda essa informação.

O ministro dos Negócios Estrangeiros presta declarações cerca das 13h.

As chamas estão a consumir o 3.º, 4.º e 5.º andar do edifício, onde funcionam também as embaixadas da Argentina e da Tunísia. No local, encontram-se 70 elementos e várias carrinhas de bombeiros e ambulâncias.

“O fogo está definitivamente fora de controlo”, disse o porta-voz dos bombeiros de Storstockholm citado pelo jornal “Blekinge Läns Tidning”.

Segundo a mesma fonte, existe um restaurante e uma loja de vinhos no edifício. Mas, até agora, desconhecem-se as causas do incidente.

(Em atualização)