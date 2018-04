Explosão de artefactos pirotécnicos em Penacova faz 1 morto e 24 feridos

O alerta foi dado cerca das 12h30. Cinco dos feridos são crianças

Uma explosão de artefactos pirotécnicos, que se destinavam a ser deflagrados durante uma festa religiosa em Penacova, provocou um morto e 24 feridos.

“Há uma vítima mortal e 24 feridos, dois dos quais críticos, três graves e 19 ligeiros – incluindo cinco crianças”, disse o comandante António Simões, dos Bombeiros de Penacova, em declarações aos jornalistas

O alerta foi dado cerca das 12h30 quando uma procissão estava junto à Capela de Gondolim e os foguetes, que iriam ser detonados durante o cortejo, explodiram.

De acordo com o Comando da Proteção Civil de Coimbra a ocorrência “tem grau elevado” e foram mobilizados vários meios das corporações de bombeiros, incluindo do distrito de Viseu.

Lançamento de foguetes estava licenciado

Uma brigada de minas e armadilhas da PSP, que em todo o país tem autoridade para licenciar a produção e operação de explosivos, já está em Gondolim, Penacova, onde uma explosão de causas ainda não apuradas provocou um morto e 24 feridos. A explosão ocorreu quando a população preparava uma procissão, que incluía o lançamento de foguetes. As primeiras investigações apontam para que o lançamento dos foguetes tenha sido licenciado.

No local estão 68 operacionais e 31 viaturas dos bombeiros e INEM e foram mobilizados três helicópteros. Peritos da PSP, que investigam as causas do acidente e elementos da PJ, mobilizados sempre que há vítimas mortais, também estão em Gondolim para averiguar as causas da explosão.

Fonte policial adiantou que “os primeiros testemunhos apontam para que o lançamento esteja licenciado, mas ainda anão apurámos a existência de seguro”.

(Notícia atualizada às 15h12)