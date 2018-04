Vacina do sarampo poderá vir a ter terceira dose

Os vários surtos de sarampo que desde o início do ano ocorreram em vários países da Europa, Portugal incluído, estão a fazer repensar a estratégia contra o sarampo. Muitos dos doentes estavam vacinados e os cientistas estudam agora a possibilidade de vir a ser necessária uma terceira dose vacinal contra o vírus. A informação foi dada na tarde desta terça-feira no Parlamento pela diretora geral da Saúde.

Graça Freitas adiantou aos deputados em audição pública, a pedido do PCP e do PS, que "ainda não está escrito em lado nenhum", mas acredita "que vai acontecer, porque há muita gente a estudar a necessidade de uma terceira dose da vacina contra o sarampo; está tudo a mudar e tudo isto é novo". O reforço da proteção contra o vírus ainda é apenas uma hipótese em análise e Portugal não tem nenhum atraso na aplicação de qualquer alteração na imunização contra o sarampo, garantiu a responsável da Direção Geral da Saúde.

No surto ainda ativo em Portugal, Graça Freitas sublinhou que 80% dos doentes estavam devidamente vacinados com as duas doses, não tendo desenvolvido formas graves e, acima de tudo, não tendo transmitido o vírus. "Só 11 dos casos não tinham nenhuma dose da vacina e foi porque 80% dos profissionais de saúde tinham as duas doses é que o surto não teve outra dimensão." A especialista em vacinas reafirmou ainda aos deputados que não considera necessária a proteção obrigatória, sobretudo de quem presta cuidados de saúde. "Em Portugal as pessoas vacinam-se voluntariamente e muito."