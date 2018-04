Mais de 300 acidentes e seis feridos graves na Operação Páscoa da PSP

Mais de 300 acidentes, seis feridos graves e 91 ligeiros foram o resultado da Operação Polícia Sempre Presente – Páscoa em Segurança 2018 da PSP, que terminou às 24h de domingo.



Segundo a PSP, nas últimas 12 horas da operação, entre as 12h e as 24h de domingo, foram registados pela Polícia de Segurança Pública continental, dos Açores e da Madeira 53 acidentes de viação, dos quais resultaram 22 feridos ligeiros e um ferido grave.



A Operação Polícia Sempre Presente – Páscoa em Segurança 2018, que envolveu um reforço da vigilância rodoviária por parte da PSP, decorreu entre o dia 26 de março e as 24h de domingo.



Durante a semana em que decorreu a operação foram registados 301 acidentes pela PSP, que intensificou o patrulhamento junto a áreas de maior concentração de população, nomeadamente zonas comerciais, turísticas e redes de transportes públicos.



A polícia reforçou ainda a sua presença em locais de maior fluxo rodoviário e pedonal, seja nos acessos aos centros urbanos ou em zonas de diversão noturna.



Os agentes estiveram igualmente a desenvolver ações de sensibilização para a adoção de comportamentos e medidas de segurança que contribuam para prevenir a criminalidade.



A PSP dedicou particular atenção às infrações graves e muito graves tais como o excesso de velocidade, a condução sob influência de álcool ou droga, o uso indevido do telemóvel e a falta de cinto de segurança.