Turista morre ao cair de uma levada na Madeira

O turista estrangeiro caiu de uma altura de 40 a 50 metros e encontrava-se acompanhado por um grupo, tendo o alerta sido dado pelo guia

Um turista, cuja nacionalidade ainda é desconhecida, morreu este domingo ao cair de uma altura de 40 a 50 metros na Levada Rabaçal - 25 Fontes, no concelho da Calheta, a oeste da ilha da Madeira.

"Quando chegámos ao local, o senhor já estava sem vida", confirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários da Calheta, Jacinto Serrão, que adiantou que o turista deve ter entre 65 e 70 anos de idade.

O turista encontrava-se acompanhado por um grupo, tendo o alerta sido dado ao Serviço Regional de Proteção Civil pelo guia.

No local esteve uma equipa de 16 homens dos Bombeiros Voluntários da Calheta, incluindo elementos de resgate em montanha, uma ambulância e duas viaturas de apoio ao resgate.

A Levada Rabaçal - 25 Fontes, com ramificações para a levada do Risco e para a Lagoa do Vento, é muito procurada por turistas e locais por 'serpentear' uma zona de vegetação, com manchas de Floresta Laurissilva classificada de Património Natural Mundial pela UNESCO, tendo no final uma lagoa alimentada por água de 25 nascentes.

O percurso, de nove quilómetros (ida e volta), é considerado fácil e desenvolve-se a mil metros de altitude a partir do maior planalto da Madeira, o Paúl da Serra.

As levadas são aquedutos que 'serpenteiam' a zona interior da ilha da Madeira e que transportam água do norte para o sul, acompanhadas de esplanadas que servem de circulação pedestre.