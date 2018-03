Nova lei vai permitir mudança de género aos 16 anos

A nova lei da identidade de género, que será votada na próxima semana, vai permitir a menores de idade mudar de nome e de sexo no registo

antónio pedro ferreira

Aos oito anos, o bolo de aniversário é uma coisa importante. É sinónimo de festa, de se ser o centro das atenções. Para Maria simboliza mais. Simboliza aceitação. Pela primeira vez, vai refletir aquilo que ela é: menina. Para mudar de nome no cartão do cidadão (onde ainda é Manuel) ainda teria de esperar dez anos. Mas se a nova lei da identidade de género — que é votada na especialidade no Parlamento no dia 6 — for aprovada, poderá fazê-lo mais cedo, aos 16 anos.

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI