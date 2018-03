Comboio atropela mortalmente uma pessoa na Linha do Norte em Alfarelos, Coimbra

Comboio intercidades atropelou uma pessoa. Deslocaram-se ao local vários meios de socorro

Uma pessoa morreu esta quinta-feira atropelada por um comboio intercidades, na Linha do Norte, à saída da estação de Alfarelos, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte da CP.



O atropelamento ocorreu às 10h32, no sentido norte-sul, via que se encontra interdita à circulação ferroviária, adiantou a mesma fonte.



O comboio intercidades já retomou a sua marcha pela outra via da Linha do Norte, depois de ter regressado à estação de Alfarelos para operar a mudança.



Para o local foram deslocados vários elementos dos Bombeiros Voluntários de Soure, apoiados por três viaturas, e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).