Operário da construção civil traz sarampo para Lisboa

Doente tem 39 anos, esteve em trabalho no Porto e no Ruanda e foi diagnosticado na segunda-feira no Centro de Saúde de Torres Vedras. Epidemiologistas esperam por análises que vão permitir para saber qual foi a origem da infeção

É o primeiro caso de sarampo confirmado este ano na região de Lisboa: um homem de 39 anos, operário da construção civil, que esteve recentemente no Porto e no Ruanda. O doente foi diagnosticado na segunda-feira no Centro de Saúde de Torres Vedras e depois transferido para internamento no Hospital de Santa Maria, Lisboa, por tomar medicação que diminui a resposta imunitária.

Os epidemiologistas aguardam agora pelos resultados das análises que vão permitir saber qual foi a origem da infeção, o Ruanda ou o surto que continua ativo na região do Porto, em concreto no Hospital de Santo António. Os testes ao vírus estão a ser realizados no Instituto Ricardo Jorge. Para já, sabe-se também que o homem estava vacinado, com um dose, contudo dado o seu estado de imunossupressão o contágio é facilitado.