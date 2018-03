Seis barras marítimas fechadas e três condicionadas devido a agitação do mar

A atualização do estado das barras marítimas às 09:30 indica que se encontram fechadas à navegação as barras de Vila Praia de Âncora, Caminha, Esposende, Douro, São Martinho do Porto e Portinho da Ericeira

Seis barras marítimas em Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e outras três estão condicionadas devido à agitação marítima, segundo informação do portal da Marinha.

A atualização do estado das barras marítimas às 09:30 indica que se encontram fechadas à navegação as barras de Vila Praia de Âncora, Caminha, Esposende, Douro, São Martinho do Porto e Portinho da Ericeira.

Segundo disse à agência Lusa um oficial das instalações centrais da Marinha, as barras estão fechadas à navegação “devido à agitação marítima e ao mau tempo”.

Condicionadas estão as barras da Póvoa do Varzim, de Vila do Conde e de Aveiro.

Na sexta-feira, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram para o agravamento do estado do mar e anunciaram um reforçar da vigilância das zonas costeiras, durante o fim de semana, para prevenir eventuais situações de risco.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam à população, em particular na zona norte do continente, a adoção de medidas de precaução devido à previsão de agravamento do estado do mar no fim de semana.

Também na sexta-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil emitiu um aviso à população devido à previsão de queda de neve, vento e agitação marítima, aconselhando especial cuidado na condução, face à possível formação de lençóis de água nas vias de circulação.