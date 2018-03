“Não se ensina ninguém a ser empresário”

Dionísio Pestana continua a sonhar alto e a fazer contas em inglês. Está a avançar com o plano mais ambicioso de sempre na expansão do seu grupo, dentro e fora de Portugal, mas lembra-se bem do início de vida difícil. Da mãe do pai que emigrou da Madeira para a África do Sul sem saber ler nem escrever.

Quer chegar aos 100 hotéis e estar em todas as capitais europeias. Tem um filho com um negócio de tuk-tuks por conta própria, que não quer viver à sombra do pai, e considera que “essa é a melhor escola que pode haver”. Está preocupado com o alojamento local, mas vê de forma positiva o salto que Portugal deu no turismo.

