O diagnóstico positivo de uma doença que ainda custa muito

O impacto da doença renal no sistema de saúde português e a evolução do modelo de integração dos doentes esteve em discussão, no painel do projeto que junta Expresso e ANADIAL para desmistificar e dar a conhecer esta patologia

A doença renal é bem tratada e cuidada em Portugal mas pode-se fazer mais e melhor. Sobretudo na criação de valor acrescentado para o doente e mecanismos de saúde. Pelo menos, a acreditar nas opiniões manifestadas na mesa redonda dedicada à patologia e à discussão de um modelo baseado na criação de valor acrescentado. O Centro de Congressos de Vilamoura foi o palco do painel (inserido no Encontro Renal 2018) que pontuou o projeto que, nas últimas duas semanas, juntou Expresso e ANADIAL para tecer uma análise do panorama da doença em Portugal e da forma como é vista pelos diferentes atores da área. "Portugal pode-se orgulhar dos seus níveis de tratamento renal", afiançou o diretor geral da Diaverum Portugal, César Silva. Um diagnóstico positivo que o presidente da ANADIAL, Jaime Tavares, corrobora ao garantir que nos encontramos no "lugar cimeiro em termos mundiais em qualquer análise." Claro que nem tudo são rosas, e há aspectos por corrigir que podem fazer toda a diferença. Se Portugal foi pioneiro na introdução do preço compreensivo - parceria entre estado e privados que engloba a maior parte dos serviços de tratamento que a doença pede - Marta Temido, ex-presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, acredita que ainda é "uma aproximação tímida" ao modelo mais compreensivo em discussão. Aplicação no terreno já com reflexo na Suécia, por exemplo, segundo o caso apresentado por Jörgen Larsson do Karolinska Institutet. "Com uma maior ligação entre universidades e hospitais", pode-se caminha no sentido de juntar mais os objetivos de prevenção e tratamento das situações existentes. Para Pedro Ponce, médico especialista em nefrologia, "todos temos que ter consciência" que ainda há "um grande caminho a percorrer." Como lembrou o presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve, Paulo Morgado, agora importa que "falemos a mesma linguagem."