Um encontro para discutir os rins de todos nós

O Centro de Congressos de Vilamoura recebe amanhã (22 de março) a mesa redonda dedicada a cuidados de saúde acrescentados nas patologias dos rins, como parte do Encontro Renal 2018. No debate moderado pelo jornalista Paulo Ferreira vão reunir-se Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares; César Silva, Diretor Geral da Diaverum Portugal, Marta Temido, ex-presidente da Administração Central do Sistema de Saúde e Pedro Ponce, médico especialista em nefrologia.

O evento da ANADIAL, em parceria com o Expresso, vai colocar em análise os temas mais quentes de uma doença com muito para contar. Véu que temos aberto, pouco a pouco, com uma série de artigos publicados nas últimas duas semanas a dar a conhecer algumas das dimensões desta patologia. Recorde quais são (clique nos títulos de cada um) e acompanhe este projeto no site do Expresso e nas plataformas sociais do grupo Impresa.

Na data em que se celebrou o Dia Mundial do Rim, lançamos o projeto que analisa o impacto da doença renal em Portugal que junta Expresso e ANADIAL com uma entrevista de Aníbal Ferreira, presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia

Os motivos que o devem levar a preocupar-se com a doença renal foram o ponto de partida do projeto

Conheça os principais elementos que podem influenciar o aparecimento de problemas renais

Tudo o que precisa saber sobre os cinco diferentes níveis de problemas renais e o que cada um implica

Os diferentes métodos de tratamento da doença renal e as vantagens (e desvantagens) de cada um em análise

É a opção que, na maioria dos casos, garante maior longevidade e qualidade de vida mas também comporta riscos que devem sempre ser tidos em conta. Perceba quais

Qual é a incidência da doença renal crónica em todo o mundo? Quantos centros de tratamento estão no sector público? São apenas dois dos números que apresentamos para desmistificar e dar a conhecer a doença renal crónica

Entre a alimentação saudável, o deixar de fumar e nunca deixar os rastreios de lado, saiba o que pode fazer para evitar esta doença