Ferro Rodrigues já está a ser operado

Eduardo Ferro Rodrigues, histórico do PS e presidente da Assembleia da República, já está a ser operado ao pulmão. A cirurgia teve início às 15h desta quarta-feira no Hospital Pulido Valente, em Lisboa.

A intervenção cirurgica tem como objetivo extrair um nódulo pulmonar com suspeitas de ser maligno e é liderada pelo cirurgião toráxico Francisco Félix, um reconhecido médico do Hospital Pulido Valente (que com o Santa Maria constitui o Centro Hospitalar de Lisboa Norte), um dos maiores centros nacionais de cirurgia toráxica e respiratória. Todo o procedimento está sob algum sigilo a pedido do próprio doente.

O Expresso apurou que Ferro Rodrigues, 68 anos, deu ordens para que todas as informações sobre a operação fossem muito controladas, apenas podendo prestar declarações o cirurgião, a mulher e a assessoria de imprensa.