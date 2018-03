Todos os agrupamentos de centros de saúde vão ter dentistas em 2019

Todos os 55 agrupamentos de centros de saúde do país vão ter pelo menos um médico dentista em 2019, disse esta terça-feira o secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo.

Em declarações aos jornalistas, em Pombal, distrito de Leiria, à margem de uma sessão comemorativa do Dia Mundial da Saúde Oral, Fernando Araújo disse que o Governo está a trabalhar "ativamente" no sentido de dotar todos os 55 agrupamentos de centros de saúde com um médico dentista, sendo que atualmente apenas 24 agrupamentos possuem consultas de medicina dentária, num projeto iniciado em 2016.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, este ano serão colocados "mais de metade dos [dentistas] que faltam" e os restantes no primeiro semestre de 2019, "de forma a todos os agrupamentos de centros de saúde terem acesso a médico dentista, de modo também a haver equidade para os portugueses em todo o território".

"É um desígnio, é uma enorme força de vontade que temos, trabalhando com a Ordem dos Médicos Dentistas, com os municípios e com a Direção-Geral de Saúde tenho confiança que o vamos conseguir atingir", afirmou Fernando Araújo.

Na sessão, a subdiretora geral da Saúde, Catarina Sena, revelou que o projeto de saúde oral nos cuidados de saúde primários, iniciado em 2016, já possibilitou consultas de medicina dentária a mais de 39 mil utentes do Serviço Nacional de Saúde, tendo sido realizados cerca de 57 mil tratamentos.

Catarina Sena anunciou ainda que o agrupamento de centros de saúde do Pinhal Litoral terá um dentista em funções no centro de saúde de Pombal a partir de julho.