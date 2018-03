Morreu João Calvão da Silva

O presidente do PSD, Rui Rio, expressa as mais profundas condolências pelo falecimento do professor João Calvão da Silva, em seu nome pessoal e em nome do Partido Social Democrata. Calvão da Silva, que faleceu esta manhã, aos 66 anos, vítima de doença prolongada, desempenhou diversos cargos no PSD, destacando-se pela sua militância ativa e defesa das causas nacionais.

João Calvão da Silva foi deputado à Assembleia da República, eleito pelo círculo de Coimbra, entre 1995 e 1999. Desempenhou funções como secretário de Estado Adjunto de Carlos Mota Pinto, então vice-primeiro-ministro, entre 1983 e 1985; e mais recentemente como ministro da Administração Interna, em 2015, no curto segundo Governo de Passos Coelho, que durou menos de um mês.

Presidiu ainda ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD até ao último congresso do partido que entronizou Rui Rio como líder do PSD, há um mês, embora já não tenha estado presente devido à doença.

Em comunicado, o PSD recorda que na sua vida académica, Calvão da Silva destacou-se no círculo de Coimbra. Professor catedrático da Universidade de Coimbra desde 2003, nasceu a 20 de fevereiro de 1952, licenciou-se em Direiro pela Universidade de Coimbra no ano quente de 1975, universidade pela qual se doutorou em 1990.

Após a experiência governativa, foi presidente da Comissão de Fiscalização da TAP e entre 1992 e 1995 foi membro do Conselho Superior fo Ministério Público.

O corpo ficará em câmara ardente na Capela da Universidade de Coimbra, a partir das 15h. O funeral realiza-se quarta-feira, pelas 15h.