Circulação interrompida na linha do Douro devido a descarrilamento em Sabrosa

O descarrilamento ocorreu pelas 8h20 perto da estação do Ferrão, no concelho de Sabrosa, Vila Real. Os cerca de 30 passageiros que seguiam a bordo foram transportados para a Régua numa outra automotora

A circulação na linha do Douro está esta terça-feira interrompida entre as estações do Pocinho e Régua devido ao descarrilamento de um comboio, com 30 passageiros a bordo, provocado por pedras na via, segundo fonte da CP.

O descarrilamento ocorreu pelas 8h20 perto da estação do Ferrão, no concelho de Sabrosa.

A fonte da CP referiu que deste incidente não resultaram feridos e que os cerca de 30 passageiros foram transportados para a Régua numa outra automotora.

O comboio partiu do Pocinho às 7h17 e deveria ter chegado ao Peso da Régua pelas 8h40.

A CP informa que a circulação se encontra interrompida entre as estações da Régua e Pocinho, sem previsão de retoma, e que irá realizar transbordo rodoviário entre estas duas estações.

Por dia, são efetuadas 10 viagens entre estas estações, cinco em cada sentido.