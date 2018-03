Oficial. Ferreira Fernandes novo diretor do “Diário de Notícias”

Substituindo Paulo Baldaia, o jornalista vai ser nomeado para diretor editorial e Catarina Carvalho para diretora executiva

O jornalista José Ferreira Fernandes vai assumir a direção do "Diário de Notícias" (DN), substituindo Paulo Baldaia no cargo, sendo que este último "irá continuar a colaborar" com o grupo, de acordo com um comunicado interno da Global Media.

De acordo com a informação, a que a Lusa teve esta segunda-feira acesso, "Ferreira Fernandes irá ser nomeado para diretor editorial e Catarina Carvalho para diretora executiva do Diário de Notícias".

A Comissão Executiva "da Global Notícias - Media Group informa que os jornalistas José Ferreira Fernandes e Catarina Carvalho irão ser nomeados para desempenharem, respetivamente, as funções de diretor editorial e de diretora executiva" do DN, lê-se no comunicado interno enviado aos trabalhadores.

"A formalização dos convites para o desempenho destas funções será feita na sequência do cumprimento de formalidades internas, as quais se antecipa que possam decorrer até final da presente semana", adianta a Global Media.

A Global Media adianta que, "a seu pedido, o atual diretor do Diário Notícias Paulo Baldaia deixará de desempenhar aquelas funções a partir de amanhã [terça-feira]".

No entanto, "Paulo Baldaia irá continuar a colaborar com as marcas de informação do grupo em termos proximamente a anunciar", e o atual diretor adjunto, Paulo Tavares, irá assumir "as funções de diretor interino até à nomeação da nova direção".

"Mais se informa que Paulo Tavares, Joana Petiz e Leonídio Ferreira serão convidados a fazer parte da nova direção" do jornal, "mantendo as suas funções atuais, respetivamente, de diretor adjunto e subdiretores".

A Comissão Executiva da Global Media conclui que o "'timing' para a nomeação da nova direção" do DN, "bem como o projeto que lhe estará subjacente serão oportunamente comunicados".

No domingo, Marques Mendes, no seu comentário habitual na SIC, já tinha avançado a informação de que Ferreira Fernandes poderia vir a ser o diretor do "Diário de Notícias" e que seria "coadjuvado" pela jornalista Catarina Carvalho.

Tem sido noticiada também a eventualidade do Diário de Notícias passar a semanário, mas até ao momento a Global Media Group não fez qualquer comentário sobre o assunto.